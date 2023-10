Cumhuriyetle yaşıt bir marka: Hatemoğlu 100'üncü yaşını kutluyor

Smokin ve Takım Elbise Hatemoğlu koleksiyonlarında her dönem bir klasik….



Cumhuriyetimizin de bir simgesi olan smokin Hatemoğlu kış koleksiyonunda renkli kadife kumaşlarla daha da anlam ve şıklık kazanmış. Her centilmenin dolabında yer bulması gereken smokin ve takım elbiseler her yaşa uygun kalıp ve kesimleriyle Babadan Oğula şıklığın bir göstergesi…



100 yıl önce Cumhuriyet’ten öğrenilen ‘’Centilmenlik’’ kavramını günümüzde Hatemoğlu koleksiyonları ile devam ettireceğini belirten markanın ilerleyen dönemlerde günümüze uyarlanan yeni nesil Centilmenlik mesajlarını da izliyor olacağız.