Cybertruck'ın sonu mu geldi, Elon Musk açıkladı

Tesla CEO'su Elon Musk , X'te yaptığı bir paylaşımda, Cybercab üretimindeki artışa yer açmak için Teksas'taki giga fabrikasındaki Cybertruck üretimini gelecek yılın ortalarında azaltmayı planladığını söyledi.

Cybertruck üretiminin başka bir tesise taşınıp taşınmayacağı veya tamamen durdurulup durdurulmayacağı konusunda net bir açıklama yapmadı.

Musk tarafından Ford gibi geleneksel otomobil üreticilerinin kamyonetlerine fütüristik bir rakip olarak lanse edilen Cybertruck, 2023'teki lansmanından bu yana ilgiyi sürdürmekte zorlandı . Araç ayrıca birçok geri çağırma ve kalite kontrol sorunuyla karşı karşıya kalırken, Tesla da fiyatları defalarca revize etti.

Öte yandan Musk, Cybercab'i Tesla'nın robotaksi hedeflerinin merkezine yerleştirdi. Elektrikli araç üreticisi, zaman içinde Cybercab'i daha geniş robotaksi ağında faaliyet gösteren ana sürücüsüz araç modeli haline getirmeyi amaçlıyor.