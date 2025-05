D Maris Bay’de kelimelerin ötesinde bir yaz deneyimi

Datça Yarımadası’nın eşsiz doğasında, çam ormanlarıyla çevrili ve turkuaz sularla buluşan özel bir koyda konumlanan D Maris Bay, her sezon olduğu gibi bu yaz da misafirlerine gastronomi, eğlence, wellness ve alışveriş gibi farklı alanlarda yepyeni deneyimler sunuyor. Ege ve Akdeniz’in buluştuğu en özel noktalardan biri olan D Maris Bay, sezonu 25 Nisan itibarıyla açtı. Her biri farklı konseptte tasarlanmış plajları, modern mimarisi, yenilikçi etkinlikleri ve olağanüstü hizmet anlayışıyla D Maris Bay, ayrıcalıklarla dolu unutulmaz bir yaz deneyimi için misafirlerini bekliyor.



Denize sıfır konumda, 36 süit ve lüks bir villayla birlikte toplam 196 odadan oluşan D Maris Bay, misafirlerine beklentilerin ötesinde bir konaklama deneyimi sunuyor. Her biri özel koylarda konumlanan altı farklı plajıyla dikkat çeken otelde, her zevke uygun alternatifler bulunuyor. The Bay Beach turkuaz sularda yüzme keyfi sunarken; La Guérite Beach Fransız esintileriyle zarif bir atmosfer yaratıyor. Maris Beach kişiye özel hizmetleriyle öne çıkarken, Manos Beach Yunan müziği ve lezzetleriyle eğlenceli anlar vadediyor. Sessizliğe ihtiyaç duyanlar Silence Beach’in huzur dolu ortamını tercih edebilirken, yalnızca size ait bir koyda izole bir deneyim sunan Hidden Beach ise eşsiz bir kaçış sunuyor.



Su sporları bu sezon daha da zenginleşiyor. Kano turları, yelken, rüzgâr sörfü ve dalış gibi klasik aktivitelerin yanı sıra, Datça’nın büyüleyici koylarını keşfetmeye imkân tanıyan Alia Open Sea motor yat gezileri, unutulmaz anılar biriktirme fırsatı sunuyor.



D Maris Bay’in gastronomi sahnesi, ünlü şeflerin liderliğindeki restoranları ve dünya mutfaklarından lezzet duraklarıyla bu sezon da büyüleyici. Bu yaz menüye Aurora Capri damgasını vuruyor. Capri Adası’nın ilk restoranı olan ve 130 yıllık bir mutfak mirasına sahip Aurora Capri, ikonik lezzetlerini Türkiye’de ilk kez D Maris Bay’de sunuyor. Kurucularının 1950’lerde geliştirdiği imza lezzet Pizza all’Acqua, Mia D’Alessio ve Şef Franco Aversa’nın modern dokunuşlarıyla yeniden yorumlanıyor. Ayrıca İtalyan miksolog Giancarlo Mancino iş birliğiyle hazırlanan imza kokteyller, Lobby Terrace Bar’da sofistike bir deneyim yaşatıyor. Zuma’nın modern Japon mutfağından ilham alan tatları da artık Silence Beach’e taşınıyor.



Spor tutkunları içinse yeni sezon oldukça iddialı. D Maris Bay, bu yıl padel ve pickleball sahaları ile son yılların yükselen sporlarına ev sahipliği yapıyor. LUX Tennis iş birliğiyle deniz manzaralı kortlarda uzman koçlar eşliğinde spor yapma ayrıcalığı sunuluyor.



D Maris Bay’de Yıldızlarla Dolu Yaz Konserleri



Yaz boyunca dünyaca ünlü sanatçılara ev sahipliği yapan D Maris Bay, 2025 sezonunda da unutulmaz anlara imza atıyor. Grammy ödüllü müzisyen Alan Parsons, “Alan Parsons Live Project” konseriyle 8 Haziran’da, özel bir gala yemeği eşliğinde sahne alıyor. Zamansız şarkıları ve büyüleyici sahne şovlarıyla bilinen Parsons, D Maris Bay’in eşsiz atmosferinde unutulmaz bir performans sunacak.



Ayrıca bu yaz, seçkin etkinlik serisi Big Art Festival üçüncü kez D Maris Bay’de düzenleniyor. Bu sezonun yıldız konuğu, 27 Temmuz’da Eros Ramazzotti olacak. Dünya çapında milyonlarca hayranı bulunan Ramazzotti, müzik, lüks ve lezzetin buluştuğu bu özel gecede sahne alacak.



Alışveriş Tutkunlarına Özel Seçkiler



D Maris Bay, dünyanın önde gelen lüks moda markalarına ev sahipliği yapmaya bu sezon da devam ediyor. Dior ile olan iş birliği bu yaz da sürüyor. Yenilenen Dior Boutique, ikonik Fransız modasını denizle buluşturan şık bir ortamda yeniden yorumluyor. Otelin ikonik mağazası In-Formal ise bu sezon Manos Beach’teki yeni lokasyonuyla hizmet veriyor.



Benzersiz doğası, mimarisi ve her zevke uygun deneyimleriyle D Maris Bay, 2025 yazında “An Experience Beyond Words” konseptiyle misafirlerini ağırlıyor. Kelimelerle anlatılamayacak kadar özel anılar biriktirmek için tatilinizi planlamaya hemen başlayabilirsiniz! (İLANDIR)