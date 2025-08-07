Damla Kent projesi halka arz sonuçları ne zaman açıklanır?

Türkiye'de uzun zaman sonra yeniden gerçekleştirilen gayrimenkul sertifikasına yoğun talep var. İstanbul'un Başakşehir ilçesinde çevreyolunun kenarında inşa edilecek projenin sertifikalarına ilk günden ciddi talep oluştu.



Ev almak ya da yatırım için Damla Kent projesini tercih edenler sertifika taleplerini sürdürüyor.



Halka arza katılarak sertifika alanlar ise halka arz sonuçlarının ne zaman duyurulacağını merak ediyor.



8 Ağustos 2025 tarihi de dahil olmak üzere halka arzı tamamlanacak projeye ilişkin olarak sonuçların 11 Ağustos 2025 tarihinde açıklanması ve sertifikaların yatırım hesaplarına tanımlanması bekleniyor.



Projenin sertifikaları 14 Ağustos 2025 tarihinde Borsa İstanbul'da işleme DMLKT koduyla başlayacak.