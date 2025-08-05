Damla Kent kaç lot verir? İşte gereken sertifika sayısı

Damla Kent Projesi'nin gayrimenkul sertifikası halka arzı devam ediyor. 8 Ağustos 2025 tarihi de dahil olmak üzere Damla Kent Projesi'nin gayrimenkul sertifikasını almak isteyenler aracı kurumlar üzerinden halka arz kategorisi kısmından talepte bulunacak.



EV ALMAK İÇİN NE KADAR TALEP EDİLMELİ?



Damla Kent Projesi'nden ev almak isteyenlerin talep edecekleri miktarla yatırım amaçlı talep edecekler arasında fark bulunuyor.



Açıklanan rakamlara göre ev sahibi olmak için talep edecekler 1+1 62 metrekare brüt büyüklüğe sahip konut için 631 bin 516 adet, parasal karşılığı 4 milyon 793 bin 206 lira, 2+1 88 metrekare brüt büyüklüğe sahip konut için 863 bin 276 adet, parasal karşılığı 6 milyon 552 bin 265 lira, 3+1 144 metrekare brüt büyüklüğe sahip konut için 1 milyon 384 bin 916 adet, parasal karşılığı 10 milyon 511 bin 512 lira, 4+1 194 metrekare brüt büyüklüğe sahip konut için 1 milyon 833 bin 345 adet, parasal karşılığı da 13 milyon 915 bin 89 lira oluyor.



SERTİFİKA FİYATI NEDİR?



Sertifikaların her biri 7.59 liradan halka arz edilecek. Ek satışa birlikte toplamda 2 milyar 820 milyon 593 bin 495 adet sertifika ihraç edilecek. Toplam halka arz büyüklüğü ise 21 milyar 408 milyon 304 bin 627 lira olacak.



2025'TEKİ TOPLAM HALKA ARZ BÜYÜKLÜĞÜ 28.5 MİLYAR LİRA



2025 yılında yapılan 12 adet halka arza 3 milyon 90 bin yatırımcı katılırken toplam halka arz büyüklüğü de 28 milyar 550 milyon lira olmuştu.



TOPLAM YATIRICI SAYISI NE KADAR, HERKESE KAÇ SERTİFİKA DÜŞÜYOR?



Türkiye'de kayıtlı 36.8 milyon yatırımcı bulunurken bakiyeli hesaplar 10 milyon 430 bin seviyesinde bulunuyor.



Başka bir deyişle tüm yatırımcılar Damla Kent Gayrimenkul Sertifikası almak isterse kişi başına 76 adet sertifika düşüyor. Bakiyeli olan yatırımcılar almak isterse kişi başına 270 adet sertifika düşüyor. 2025 yılında halka arzlara katılanların sayısı olan 3 milyon 90 bini baz alırsak ve bu kadar kişinin sertifika almak istediğini düşünürsek bu sefer de kişi başına düşen sertifika sayısı 912 olarak çıkıyor.