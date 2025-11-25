Damla Kent Projesi’nde daire seçimleri yarın başlıyor

Emlak Konut GYO, Gayrimenkul Sertifikası modeliyle halka arz edilen Damla Kent Projesi’nde yatırımcıların merakla beklediği daire seçimi sürecinin 26 Kasım 2025’te başlayacağını duyurdu. Şirket, Kamuoyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yaptığı açıklamada, projenin yeni aşamasına yarın geçileceğini bildirdi.

Başakşehir’de inşa edilen Damla Kent Projesi’nin halka arz edilen A ve B etaplarında toplam 2 bin 214 bağımsız bölüm bulunuyor. Gerekli miktarda Gayrimenkul Sertifikası’na sahip olan yatırımcılar, yarından itibaren asli edim haklarını kullanarak tercih ettikleri daireyi seçebilecek. Yeni yatırımcılar ise sertifika alım işlemlerini “DMLKT” koduyla Borsa İstanbul üzerinden yapmayı sürdürebiliyor.

Projenin tüm ihale ve sözleşme süreçleri 22 Ekim 2025’te tamamlanmış, inşaat faaliyetlerinin başladığı kamuoyuna açıklanmıştı. Bu gelişmelerin ardından yatırımcıların 2026’yı beklemeden daire seçim işlemlerine geçebilmesi amacıyla Emlak Konut GYO’nun SPK’ya yaptığı başvuru, 7 Kasım 2025’te onaylanmıştı. Onay kapsamında yatırımcıların daire seçim hakları 26 Kasım itibarıyla kullanıma açılacak.

ASLİ EDİM – DAİRE SEÇİMİ SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

Damla Kent Projesi’nden konut sahibi olmak isteyen yatırımcılar, yarından itibaren aşağıdaki adımları izleyerek daire seçimini gerçekleştirecek:

• Yatırımcılar, www.damlakent.emlakkonut.com.tr ve emlakkonut.com.tr üzerinden projede yer alan daireleri inceleyerek tercihlerini belirleyecek.

• Ardından, sertifikaları satın aldıkları aracı kurum veya yatırım hesabı bulunan banka ile iletişime geçerek seçtikleri daireyi bildirecek.

• Aracı kurum, yatırımcı talebini Emlak Konut GYO’ya iletecek ve süreç resmen başlatılacak.

• Emlak Konut GYO, başvuru yapan yatırımcıları Emlak Konut Genel Merkezi’ne davet ederek sözleşme imzalama sürecini tamamlayacak.

Bu süreçle birlikte yatırımcılar, biriktirdikleri Gayrimenkul Sertifikaları’nı kısa sürede konuta dönüştürme imkânına kavuşacak.

İSTANBUL’UN YENİ YAŞAM MERKEZİ: DAMLA KENT

Gayrimenkul Sertifikası modeliyle halka arz edilen Damla Kent Projesi, Başakşehir’de 1 milyon 257 bin 629 metrekarelik geniş bir alanda inşa ediliyor. Projede, 1+1’den 4+1’e kadar farklı tiplerde konut seçenekleri bulunuyor.

Eğitim kurumları, hastaneler ve camilere yakın konumuyla dikkat çeken Damla Kent, geniş meydanları, parkları, çocuk oyun alanları, kapalı otoparkları, yürüyüş ve bisiklet yollarıyla modern bir yaşam alanı sunuyor.

Proje, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne yakınlığı ve İstanbul Havalimanı’na 20 kilometre mesafesiyle ulaşım avantajı sağlıyor. Kuzey Marmara, Avrupa Otoyolu, Basın Ekspres ve E-5 bağlantıları ile 3 metro hattı ve 1 tramvay hattına erişim kolaylığı da projeyi öne çıkarıyor.