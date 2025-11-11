Damla Kent Projesi'nde yeni gelişme. Asli edim süresi öne çekildi

Emlak Konut tarafından ihraç edilen ve Borsa İstanbul'da "DMLKT" işlem kodu ile işlem gören Damla Kent Projesi Gayrimenkul Sertifikası için Sermaye Piyasası Aracı Notu'nda 12 Şubat 2026 olarak belirlenen asli edim kullanım süresi başlangıç tarihinin öne çekilmesine karar verildi.

Damla Kent Projesi'nin ihraç edilen tüm etaplarındaki ihale ve sözleşme süreçleri, planlanan takvimden çok daha erken, 22 Ekim 2025 tarihi itibarıyla tamamlandı ve inşaat faaliyetlerine hızla başlandığı geçtiğimiz günlerde duyurulmuştu.

Bu gelişmeler üzerine, yatırımcıların asli edim taleplerini 12 Şubat 2026 tarihini beklemeden yapabilmeleri adına, asli kullanım süresi başlangıç tarihinin öne çekilmesi amacıyla 03 Kasım 2025'te Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvuruldu ve 07 Kasım 2025 tarih ve E-29833736-105.02.02-80829 sayılı yazısı ile onay alındı.

Bu onay kapsamında Emlak Konut, asli edim kullanım süresi başlangıç tarihinin 26 Kasım 2025 olarak uygulanmasına; asli edim kullanım süresi sonu olan 11 Ağustos 2028 tarihine kadar yatırımcıların asli edim talebinde bulunabilmesine, 10 Temmuz 2029 tarihine kadar edim değişikliği talebinde bulunulabileceğine karar verildi.