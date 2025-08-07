Damla Kent projesine yoğun talep... Halka arz devam ediyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ve Emlak Konut GYO işbirliğiyle hayata geçirilen "Gayrimenkul Sertifikası" uygulaması, küçük yatırımcıların gayrimenkul projelerine düşük tutarlarla ortak olabilmesine imkan tanıyan alternatif bir yatırım modeli olarak devreye alınıyor. Halka arz 4-5-6-7-8 Ağustos 2025 tarihlerinde gerçekleşecek ve halka arz fiyatı 7.59 lira olacak. 21.4 milyar liraya kadar halka arz büyüklüğü oluşacak ve 2 milyar 820 milyon 593 bin 495 adet sertifika arz edilmiş olacak. Halka arz iskontosu yüzde 24.10 olarak açıklandı ve sabit fiyatla talep toplama gerçekleşecek. Banka ve aracı kurumlar aracılığıyla Damla Kent Projesi'nden gayrimenkul sertifikası alınıyor. Gayrimenkul Sertifikası'nın işlem kodu "DMLKT" olarak belirlendi. DETAYLI BİLGİ NEREDEN ALINIR? Detaylı bilgi almak isteyenler Emlak Konut’un www.emlakkonut.com.tr web sitesini ziyaret edebilir veya 444 36 55 numaralı çağrı merkezini arayabilir. ADIM ADIM GAYRİMENKUL SERTİFİKASI NASIL ALINIR? Damla Kent projesinden ev almak ya da gayrimenkul yatırımı yapmak isteyen vatandaşların izleyeceği yol haritası şu şekilde açıklandı: Yatırım hesabı olan herkes hisse senedi alır gibi Gayrimenkul Sertifikası alabilir. Gayrimenkul Sertifikası almak için, Halk Yatırım, Ziraat Yatırım, Vakıf Yatırım başta olmak üzere herhangi bir banka veya aracı kurumlardan yatırım hesabınızın olması gerekir. Banka veya aracı kurum şubelerinden ya da mobil/internet uygulamalarından yatırım hesabı açabilirsiniz. Hesap açılışı tamamlandıktan sonra hesabınız borsa işlemlerine uygun hale getirilir. Bir sertifikanın pay adet fiyatı 7,59 TL olarak belirlenmiştir. Gayrimenkul Sertifikası alımında alt limit bir adet sertifika bedelidir ve üst limit bulunmamaktadır. 4-8 Ağustos 2025 tarihleri arasında, tüm banka ve aracı kurumlarda bulunan yatırım hesaplarınız üzerinden talepte bulunabilirsiniz. Mobil veya internet şubeleri üzerinden İşlemler > Yatırım ve Hisse Senedi > Halka Arz İşlemleri > Talep Girişi adımları izlenir. Talep Edilen Menkul Kıymet bölümünden “DMLKT” işlem kodunu seçerek, almak istediğiniz sertifika adedini girerek işleminizi onaylayın. Sertifikalar 14 Ağustos 2025’ten itibaren Borsa İstanbul’da işlem görecektir.

"CİDDİ DERİNLİĞE İLK GÜNDEN ULAŞTIK"



Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yasir Yılmaz, "Talep toplamayla beraber ciddi bir derinliğe ilk günden ulaştık. Bu önemli konulardan bir tanesiydi. Diğer taraftan bakıldığında, gayrimenkul sertifikasında fiyat düşüşlerinin veya anlamsız artışların önüne geçmek adına da gerekli önlemleri SPK ile beraber aldık. Bu da önemli hususlardan bir tanesi. Vatandaşımız gayrimenkul sertifikası ile konuta erişmek için yeni bir enstrümana ulaşmış oluyor." dedi.



"EMLAK KONUT'UN MARKA PROJELERİ ARASINDA YER ALACAK"



Yılmaz, Damla Kent'in, Emlak Konut'un yeni nesil şehir planlama vizyonuyla hayata geçirdiği bir proje olduğunu belirterek, "Geniş yeşil alanları, sosyal donatıları, kapalı otoparkları ve nitelikli malzeme seçimiyle, bölgedeki diğer marka projelerimizle aynı kalite standartlarında bir yaşam merkezi olarak tasarlanmıştır.' dedi.



Bu sertifika modelinde peşinat ve taksit zorunluluğunun olmadığını, faizin işletildiği bir uygulama bulunmadığını vurgulayan Yılmaz, belirli bir lot sayısına ulaşarak dairelerin alınabileceğini anlattı.



Yılmaz, halka arzda alınacak belirli bir sertifikayla sisteme dahil olan vatandaşların 4 yılda eksik lotlarını tamamlama imkanının bulunduğunu kaydederek, bu enstrümanın faiz hassasiyeti olan yatırımcılara da hitap ettiğini söyledi.



EV ALMAK İÇİN NE KADAR TALEP EDİLMELİ?



Damla Kent Projesi'nden ev almak isteyenlerin talep edecekleri miktarla yatırım amaçlı talep edecekler arasında fark bulunuyor.



Açıklanan rakamlara göre ev sahibi olmak için talep edecekler 1+1 62 metrekare brüt büyüklüğe sahip konut için 631 bin 516 adet, parasal karşılığı 4 milyon 793 bin 206 lira, 2+1 88 metrekare brüt büyüklüğe sahip konut için 863 bin 276 adet, parasal karşılığı 6 milyon 552 bin 265 lira, 3+1 144 metrekare brüt büyüklüğe sahip konut için 1 milyon 384 bin 916 adet, parasal karşılığı 10 milyon 511 bin 512 lira, 4+1 194 metrekare brüt büyüklüğe sahip konut için 1 milyon 833 bin 345 adet, parasal karşılığı da 13 milyon 915 bin 89 lira oluyor.



SERTİFİKA FİYATI NEDİR?



Sertifikaların her biri 7.59 liradan halka arz edilecek. Ek satışa birlikte toplamda 2 milyar 820 milyon 593 bin 495 adet sertifika ihraç edilecek. Toplam halka arz büyüklüğü ise 21 milyar 408 milyon 304 bin 627 lira olacak.



2025'TEKİ TOPLAM HALKA ARZ BÜYÜKLÜĞÜ 28.5 MİLYAR LİRA



2025 yılında yapılan 12 adet halka arza 3 milyon 90 bin yatırımcı katılırken toplam halka arz büyüklüğü de 28 milyar 550 milyon lira olmuştu.



TOPLAM YATIRIMCI SAYISI NE KADAR, HERKESE KAÇ SERTİFİKA DÜŞÜYOR?



Türkiye'de kayıtlı 36.8 milyon yatırımcı bulunurken bakiyeli hesaplar 10 milyon 430 bin seviyesinde bulunuyor.



Başka bir deyişle tüm yatırımcılar Damla Kent Gayrimenkul Sertifikası almak isterse kişi başına 76 adet sertifika düşüyor. Bakiyeli olan yatırımcılar almak isterse kişi başına 270 adet sertifika düşüyor. 2025 yılında halka arzlara katılanların sayısı olan 3 milyon 90 bini baz alırsak ve bu kadar kişinin sertifika almak istediğini düşünürsek bu sefer de kişi başına düşen sertifika sayısı 912 olarak çıkıyor.



BİLGİLENDİRME NOKTALARI KURULDU



Projelerin detayları anlatmak için hazırlanan bilgilendirme tır ve çadırları, kentin merkezi noktalarında vatandaşlara hizmet vermeye başladı.



Uzmanlar burada vatandaşların "Gayrimenkul Sertifikası nedir, nasıl alınır, nasıl yatırım yapılır?" gibi soruları yüz yüze yanıtlayıp, proje detaylarını paylaşılıyor.



Ayrıca, ziyaretçiler VR gözlüklerle örnek daireleri gezebiliyor, kat planlarını ve proje detaylarını inceleyebiliyor.



Yatırım hesabı olanların talep toplama sürecine kolayca katılabileceği aktarılırken olmayanlara da hesap açma konusunda destek sağlanıyor. Projede sunulan farklı daire tipleri, geniş meydanlar, yeşil parklar, sosyal donatı alanları, çocuk oyun alanları, kapalı otoparklar ve yürüyüş yolları vatandaşlara tanıtılıyor.



TIR VE ÇADIRLAR MEYDANLARDA ZİYARETÇİLERİ BEKLİYOR



Borsa İstanbul'da "DMLKT" işlem koduyla alınabilecek, talep toplama süreci 4 Ağustos'ta başlayan Gayrimenkul Sertifikası için bilgilendirme çadırları, Üsküdar'da sahil meydanında, Esenler'de Dörtyol'da, Ümraniye'de 15 Temmuz Meydanı'nda ve Başakşehir Kent Meydanı'nda 8 Ağustos'a kadar yer alacak.



Bilgilendirme tırları ise 2 Ağustos'ta Kadıköy ve Taksim'de, 3 Ağustos'ta Kadıköy ve Bağcılar'da, 4 Ağustos'ta Kadıköy ve Eminönü'nde, 5 Ağustos'ta Üsküdar ve Eminönü'nde, 6 Ağustos'ta Üsküdar ve Beylikdüzü'nde, 7 Ağustos'ta Sultanbeyli ve Arnavutköy'de, 8 Ağustos'ta ise Kadıköy ve Eminönü'nde hizmet verecek.



Tır, bugün ise Çekmeköy ve Esenyurt'ta ziyaretçilerini bekliyor.



Emlak Konut'un resmi internet sitesinden ya da çağrı merkezinden de detaylı bilgilere ulaşılabiliyor.