Damla Kent yüzde 0.13 yükseldi

Türkiye'de 2017 yılından sonra ilk kez gayrimenkul sertifikası halka arzı gerçekleşti. Emlak Konut liderliğinde başlatılan Damla Kent projesinin halka arzına neredeyse iki kat talep geldi ve tüm sertifikalar satıldı.



21.4 milyar liralık halka arz büyüklüğüne ulaşan Damla Kent projesinin sertifikaları bugün Borsa İstanbul'da işleme başladı. Sertifikalar ilk işlemlerine sadece yüzde 0.13 oranında primle başladı ve 7.59 liradan 7.60 liraya yükseldi. Açılışın ardından gelen satışlarla halka arz fiyatının altına sarktı ve 7.52 liraya düştü.



MARJLAR DARALTILDI



DMLKT koduyla işlem sırası açılacak sertifikalar için ilk işlem gününde baz fiyat 7,59 TL, maksimum emir değeri 5 milyon lira ve fiyat marjı yüzde 5 olarak uygulanacak.