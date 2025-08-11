Damla Kent'in halka arz sonuçları açıklandı

Damla Kent'in gayrimenkul sertifikalarının tamamı satıldı. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na açıklanan halka arz sonuçlarına göre 3 milyar 595 milyon 903 bin 893 adet gayrimenkul sertifikası talebi oluştu. Böylece ek satış hariç halka arz edilen 1 milyar 923 milyon 481 bin 773 adetlik gayrimenkul sertifikalarına 1.87 kat fazla talep geldi.



Halka arzın toplam büyüklüğü 21.4 milyar lira olarak gerçekleşti.



Ek olarak 897 milyon 111 bin 722 adet gayrimenkul sertifikası satışı da gerçekleşti.



Konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:



Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin Damla Kent Projesi'ne ait gayrimenkul sertifikalarının halka arzına ilişkin talep toplama işlemleri, "Sabit Fiyatla Talep Toplama" yöntemiyle, 4-5-6-7-8 Ağustos 2025 tarihlerinde gerçekleşmiştir.

Halka arzda 1 adet gayrimenkul sertifikasının fiyatı 7,59 TL olarak belirlenmiştir. Halka arz edilen 1.923.481.773 adet gayrimenkul sertifikası ile ek satışa sunulan 897.111.722 adet gayrimenkul sertifikalarının tamamının satışı gerçekleşmiştir.



Toplam halka arz büyüklüğü 21.408.304.627 TL olarak gerçekleşmiştir.



Halka arzda, ek satış hariç halka arz edilen 1.923.481.773 adet gayrimenkul sertifikasının 1,87 katına denk gelen 3.595.903.893 adet gayrimenkul sertifikası talebi gelmiştir.



