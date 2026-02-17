Darphane talebe yetişmek için milyonlarca altın üretiyor

Altın 2025 yılının tamamında ve 2026 yılının başında yükselişiyle bütün ilgileri üzerine çekti. Bu durum kazanç getirdiği düşünülen altına yönelik yatırımcının talebinin artmasına neden oldu.

Darphane Aralık ayında 1 milyon 392 bin Cumhuriyet altını bastı. Bu rakam son bir yılın en yüksek rakamı oldu.

Veriler altına yönelik talebin yılın ilk aylarında hızlandığını gösteriyor. Ancak özellikle kuyumcular gelecek dönem için altın stoklamak istediğini de belirtiyor. Kuyumcular olası altın fiyatlarındaki yükselişten etkilenmemek için alım yaptıklarını ifade ediyor.