Darphane ve Damga Matbaası'na 85 işçi alınacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nün, Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, 4857 sayılı İş Kanunu'na tabi işçi alımı yapılacak.



İşçi kadrolarına yerleştirilen adaylar 2 ay deneme süreli olarak yasal asgari ücretle göreve başlatılacak.



Açık iş sayısının 4 katı kadar asıl ve asıl sayı kadar yedek aday arasında sözlü sınav gerçekleştirilecek.



Aşçı, kimya laboratuvarı görevlisi, matbaa işçisi, baskıcı (plastik) işçisi, üniversal torna tezgahı operatörü, makine bakım onarım teknisyeni/makine bakım onarımcısı, hadde işçisi, metal pres makinesi operatörü, tesisat teknolojisi ve iklimlendirme teknisyeni, aşçı yardımcısı, bulaşıkçı, temizlik görevlisi, koruma ve güvenlik hizmetleri/silahlı güvenlik görevlisi meslekleri için başvurular İŞKUR internet sitesi üzerinden çevrim içi olarak 16 ila 20 Ocak tarihleri arasında yapılacak.



Alıma ilişkin diğer her türlü duyuru kurumun internet adresinden (https://www.darphane.gov.tr) ilan edilecek.

Noter tarafından 23 Şubat'ta çekilecek kura ile seçilen asil listedeki adaylar, tarihi ve saati bilahare ilan edilecek sözlü sınava tabi tutulacak.