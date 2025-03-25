Darphane'den taşıt tanıma kararı: Yüksek fiyat ödeyen iade alacak!

Türkiye'deki taşıtların akaryakıt alımlarını kayıt altına almak ve vergi kaçaklarının önüne geçebilmek amacıyla geliştirilen Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'nde (UTTS) montaj fiyatları güncellendi.



MONTAJ ÜCRETİ DEĞİŞTİ



Sistemin temelini oluşturan ve Taşıt Tanıma Birimi (TTB) olarak adlandırılan çiplerin, montaj ve hizmet bedeli 2025 yılı için KDV dahil 2. bin 791,45 TL olarak açıklanmıştı.



Darphane’den yapılan açıklamaya göre 25 Mart 2025-30 Nisan 2025 tarihleri arasında geçerli olmak üzere, montaj hizmet bedeli ve KDV dahil toplam 2 bin 172 TL olarak uygulanacak.



PARA İADESİ YAPILACAK



24 Mart 2025 tarihli düzenlemeye göre, UTTS kapsamında 2025 yılı için ödeme yaparak TTB montajı yaptıranlara araç başına 619,45 TL iade ödemesi yapılacak.



Ayrıca, montaj yaptırmamış ancak 2025 yılı bedelini ödeyenler de aynı ücreti iade alabilecek.



Belirtilen tarihler arasında UTTS’ye ilk kez başvuracak araç sahipleri de 2 bin 172 TL ödeyecek. İadeler banka havalesi yoluyla gerçekleştirilecek.