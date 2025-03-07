DASK Zorunlu Deprem Sigortası  teminat ve prim tutarları artırıldı

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından zorunlu deprem sigortası tarife ve talimat tebliğinde değişikliğe gidildi.



ZORUNLU DEPREM SİGORTASI TEMİNAT TUTARI NE KADAR?



Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre, Zorunlu Deprem Sigortası kapsamında, bir mesken için verilecek azami teminat tutarı 1 milyon 272 bin TL’den 1 milyon 704 bin 162 TL'ye yükseltildi.



ZORUNLU DEPREM SİGORTASI PRİM TUTARLARI NE KADAR?



Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeye göre Zorunlu Deprem Sigortası asgari prim tutarlarında da güncelleme yapıldı. Risk grubuna göre birinci gruptan yedinci gruba sırasıyla 1.441 TL, 1.283 TL, 1.092 TL, 1.024 TL, 765 TL, 546 TL ve 371 liradan az olamayacak şekilde güncellendi.



Sigorta bedeli hesabına esas metrekare bedeli, betonarme konutlar için 8,039 TL’ye, diğer konutlar için 5,359 TL olarak belirlendi.

