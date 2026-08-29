DASK'ta değişiklik. Fonlara üçte biri şartı getirildi

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), Doğal Afet Sigortaları Kurumu'nun (DASK) Çalışma Esasları Yönetmeliğinde değişikliğe gitti.

Satın alma yöntemine bakılmaksızın, belirlenen tutarın 5 katını aşan harcamalara ilişkin komisyon tarafından yapılan değerlendirme sonucu düzenlenen raporlar da ocak, nisan, temmuz ve ekim aylarında teknik işletici tarafından SEDDK'ya bildirilecek.

Kurum fonunun yatırıma yönlendirilmesinde, yatırım araçlarının çeşitlendirilmesi ve varlıkların likit olması, anapara kaybı riskinin en düşük seviyede tutulması ile yüksek getiri sağlanması ilkeleri esas alınarak, fonun yatırıma yönlendirilmesine ilişkin esas ve usuller, 7 Mart 2019 tarihli ve 810 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Haznedarlığı Yönetmeliği ve ilgili mevzuat hükümleri dikkate alınarak Yönetim Kurulunca belirlenecek.

ÖNCELİK SIRALAMASI DEĞİŞİYOR

DASK fonunun, yıllık saklama payı tutarının iki katı ile muallak hasar, kredi ve reasürans ödemeleri gibi önemli büyüklükteki yükümlülüklerinin toplamını aşması durumunda, toplam tutarı aşan kısım kadar vadesi bir yıldan uzun süreli portföy oluşturulabilecek. Bu portföyün vadesine göre, yatırımlarda likidite, anapara kaybı riskinin düşük olması ve yüksek getiri sağlanması şeklindeki öncelik sıralaması değiştirilebilecek.

DASK fonu, Teknik İşletici tarafından veya Sermaye Piyasası Kurulunca (SPK) yetkilendirilmiş kamu sermayeli ya da kamu sermayeli bankaların iştiraki olan portföy yönetim şirketleri tarafından yönetilebilecek. Fonla ilgili yatırım kararları objektif bilgi ve belgelere dayandırılacak, Yönetim Kurulunca belirlenen yatırım kısıtlamaları, ilke ve stratejilere uyulması zorunlu olacak. Kurum fonunun bu esaslar çerçevesinde yatırıma yönlendirilmesinin izlenmesini teminen Teknik İşletici tarafından her ay düzenli olarak Yönetim Kuruluna yatırım dağılım ve getiri performans raporlaması yapılacak.

Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı Varlık Kiralama Şirketlerince ihraç edilen borçlanma senetleri ve kira sertifikalarına yapılan yatırımlar, Kurum fonunun üçte birinden az olamayacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığınca veya Hazine ve Maliye Bakanlığı Varlık Kiralama Şirketlerince ihraç edilen finansal varlıklar hariç olmak üzere tek bir ihraççının sermaye piyasası araçlarına yatırılabilecek tutar kurum fonlarının yüzde 10'unu geçemeyecek.

6 AYLIK SÜRE VERİLDİ

Karara göre, alınacak malın bedeli ile hizmetin yıllık bedeli için sınır Katma Değer Vergisi (KDV) hariç 1 milyon 200 bin lira olarak belirlendi. Bu tutar her yıl ilan edilen yeniden değerleme oranı kadar artırılacak, söz konusu tutar, deprem nedeniyle olağanüstü hal ilan edilen süre boyunca 5 katı olarak uygulanacak.

Teklif sahipleri istenen belgelerle birlikte teklif sahibi veya yetkili temsilcileri tarafından imzalanmış olarak Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi tarafından sağlanan platform üzerinden elektronik ortamda veya ayrı ayrı kapalı zarfların içinde iletilen fiyat tekliflerini, tekliflerin değerlendirileceği komisyon toplantısında teslim edecek.

​​​​​​​Buna göre, değişikliğin yürürlüğe girmesinden önce yatırıma yönlendirilen fonun, Kamu Haznedarlığı Yönetmeliği hükümleri saklı kalmak kaydıyla 6 ay içinde yeni yatırım esaslarına uygun hale getirilmesi esas olacak. Kamu sermayeli bankalar tarafından ihraç edilen borçlanma araçları ise itfa tarihine kadar tutulmaya devam edilebilecek.

Öte yandan, yönetmelikte yapılan değişiklik yürürlüğe girmeden önce satın alma esas ve usulleri Yönetim Kurulunca belirlenmiş olan durumlarda, belirlemenin yapıldığı tarihte yürürlükte bulunan hükümler uygulanmaya devam edecek.