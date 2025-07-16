DAX endeksi 5 gündür aralıksız düşüşte

Frankfurt'un DAX endeksi 24 bin puan seviyesine doğru geriledi ve üst üste beşinci kayıp gününe doğru ilerlerken, yatırımcılar daha fazla gümrük vergisi tehdidi ve ASML ve Renault da dahil olmak üzere hayal kırıklığı yaratan şirket güncellemelerini değerlendirdi.



ABD Başkanı Donald Trump Salı günü yaptığı açıklamada, ay sonuna kadar ilaçlara gümrük vergisi getirme olasılığının yüksek olduğunu ve yarı iletkenlere de vergilerin yakında gelebileceğini söyledi.



Bireysel hisse senetleri arasında, yüzde 1,6 düşüşle Infineon Technologies başı çekerken, onu Daimler Truck Holding, Volkswagen, Siemens Energy, Vonovia ve Porsche AG takip etti. Yükselişte ise Munchener Ruck (+ yüzde 1,1) ve Zalando (+ yüzde %0,8) hisseleri öne çıktı.