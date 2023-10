DeFacto Büyük Ödüle Layık Görüldü

DeFacto hakkında:

2005 yılında kurulan DeFacto, global moda markası olma vizyonuyla faaliyetlerini sürdürmektedir. 500’ü aşkın mağazada müşterileriyle buluşan DeFacto, online operasyonlarıyla birlikte tüm dünyada 100 milyonlarca müşteriye hizmet vermektedir. Hazır giyim sektörünün öncüleri arasında yer alan DeFacto, global bir moda markası olmakla birlikte aynı zamanda bir teknoloji şirketi olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. DeFacto Teknoloji çatısı altında 300’ü aşkın kişiden oluşan developer takımı ile omni-channel teknolojilerinin altyapılarını üretmektedir. Tüketici talep ve beklentileri doğrultusunda hareket eden marka, DeFacto COOOL, DeFacto FİT, DeFacto Modest, DeFacto LIFE, DF Plus, Fall in Love alt markalarını dünyanın dört bir yanındaki müşterileriyle buluşturmuştur. DeFacto aynı zamanda, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni baz alarak Global Compact ve Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi Prensipleri’nin (WEPs) imzacısı ve Better Cotton Initiative üyesi olarak hem toplumsal hem de çevre alanındaki taahhütlerini kararlılıkla yerine getirmektedir. Marka 2022 yılında 9. Sürdürülebilirlik Raporu’nu kamuoyu ile paylaşmıştır.



www.defacto.com.tr