Değeri 10 ayın zirvesinde, küresel piyasalarda dolar rüzgarı

Dolar dünyada yeniden değer kazanıyor.



Küresel ekonomide uzun bir süredir ana gündem enflasyon ile mücadele. Geçen yılın Mart ayında başlayan faiz artış süreci devam ediyor. Amerikan Merkez Bankası (Fed) bu süreçte tam 11 kez faiz artırdı.



Banka, bu ayki toplantısında dursa da bir artış daha olabileceği mesajı verdi. Dolar endeksi 10 ay sonra 106 puan seviyesini aştı.

Yatırım Şirketi Yetkilisi Ahmet Uluhan, "Güvenilir liman arayışı dolara yönlendirdi. Risk iştahındaki bu düşüşün devam edeceği kanaatindeyim. Fed sıkı duruşuyla piyasaların aslında bir nevi gazını aldı." dedi.

Amerika'da enflasyon geçen yıl Haziran'da yüzde 9'u aşarak 41 yılın zirvesine çıkmıştı.

Amerika'da enflasyon geçen yıl Haziran'da yüzde 9'u aşarak 41 yılın zirvesine çıkmıştı. Bu yıl Haziran'da ise yüzde 3 seviyesine geriledi. Ancak bu Fed için yeterli değil.



Fed, enflasyonun yüzde 2 hedefine ulaştığından emin olmak istediğini belirtiyor. Bu da doları güçlendiriyor.

Ahmet Uluhan, "Haliyle eylül ayında Fed beklenenden daha şahin bir duruş sergiledi. İster istemez piyasalar nezdinde şok etkisi yarattı." açıklamasında bulundu.

GÜÇLÜ DOLAR İÇERİYE DE YANSINI



Dolardaki yükseliş içeriye de yansıyor. Dolar kuru 27 lira 30 kuruşu aştı,



Gram altın da ons altındaki düşüşe paralel olarak bin 660 lira civarına indi.

