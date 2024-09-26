DEİK Başkanı Olpak: Yatırımcıların Türkiye'ye ilgisi artıyor

15. Türkiye Yatırım Konferansı'na katılmak üzere New York'ta bulunan Olpak, yatırımcı toplantılarının sürdürülebilirliğini vurguladı.



Bu kapsamda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Türkevi'nde yuvarlak masa toplantısı gerçekleştirdiklerini anlatan Olpak, bu toplantıya Fortune 100'ün içinde yer alan 25 Amerikalı firmanın üst düzey yöneticilerinin katıldığı bilgisini verdi.



Olpak, toplantının soru-cevap kısmında şirketlerin Türkiye ile ilgili yatırım niyetleri, varsa yatırımlarıyla ilgili karşılaştıkları sorunlar ya da yeni beklentilerini dinlediklerini dile getirerek, "Toplantıda mevcut yatırımı olanlar yatırımlarını genişletme noktasında bazı görüşlerini ifade ettiler ya da taleplerini söylediler.

Kimilerinin devam eden süreçlerle ilgili iyileştirme talepleri vardı. Masaya sorunun veya talebin getirilmesi ilgiyi gösterir. O ilginin sonucunda o firmalarla ben gelişmelerin iyiye gideceği kanaatindeyim." değerlendirmesinde bulundu.

