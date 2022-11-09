Demir cevheri fiyatı yükseldi

Çin'de demir cevheri vadeli fiyatları gayrimenkul sektörüne destek sunulacağının açıklanmasıyla yükseldi.



Ekim ayında büyük oranda corona virüs yasakları ve gayrimenkul sektöründe yaşanan sıkıntılar nedeniyle çelik talebinin azalacağına yönelik endişelerin baskılamasıyla düşen demir cevheri bu ay yeniden yükselişe geçti.



Çin dün, merkez bankasından destek alarak gayrimenkul sektörü de dahil olmak üzere özel şirketler için tahvil finansman uygulamasının kapsamını genişleteceğini açıkladı.



Dalian emtia borsasında en yoğun işlem gören kontrat olan ocak teslimatlı demir cevheri vadeli kontratı gün içinde 691,50 yuan ile 24 Ekim'den bu yana en yüksek seviyeyi görmesinin ardından yüzde 2,2 artıda ton başına 683 yuandan (94,24 dolar) kapandı.



Singapur emtia borsasında işlem gören aralık teslimatlı demir cevheri vadeli kontratı yüzde 0,4 yükselerek ton başına 88,25 dolara yükseldi.



Shanghai vadeli işlemler borsasında nervürlü çelik yüzde 1,4, sıcak haddelenmiş çelik (HRC) rulo yüzde 1,5, paslanmaz çelik ise yüzde 0,1 yükseldi.



Dalian kok kömürü vadeli fiyatları yüzde 0,9, kok vadeli fiyatları yüzde 1,9 yükseldi.



NTV’yi sosyal medyadan takip edin