Demir cevheri fiyatları beş haftanın zirvesinde

Çin'de demir cevheri fiyatları talebe yönelik iyimser beklentilerle beş haftanın zirvesine yükseldi.



Çin'de artan vakalara rağmen cuma günü katı corona virüs kısıtlamalarının bazılarının gevşetilerek, politikada değişikliğe gidileceği açıklamıştı.



Dalian emtia borsasında en yoğun işlem gören kontrat olan ocak teslimatlı demir cevheri vadeli kontratı gün içinde 736,50 ile 11 Ekim'den bu yana en yüksek seviyeyi görmesinin ardından yüzde 2.4 yükselerek ton başına 736 yuandan kapandı.



Singapur emtia borsasında işlem gören aralık teslimatlı demir cevheri vadeli kontratı yüzde 5,2 yükselerek ton başına 99,60 dolar ile 16 Eylül'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü.



Shanghai vadeli işlemler borsasında nervürlü çelik yüzde 2,3, sıcak haddelenmiş çelik (HRC) rulo yüzde 1,4, paslanmaz çelik ise yüzde 2,2 yükseldi.



Dalian kok kömürü vadeli fiyatları yüzde 1, kok vadeli fiyatları yüzde 1,5 yükseldi.



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