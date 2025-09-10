Demir cevheri fiyatları düştü

Demir cevheri vadeli işlemleri, yatırımcıların kar realizasyonları ve Çin'den gelen beklentilerin altındaki enflasyon verileriyle düşüş yaşadı. Bu durum, piyasalarda genel bir gerilemeye neden olarak endüstriyel metaller üzerindeki baskıyı artırdı.



Piyasada oluşan bu hareketlilikle birlikte, Demir Emtia Borsası'ndaki Ocak vadeli demir cevheri kontratı %0,06 değer kaybederek 802,5 yuan/ton seviyesine geriledi. Singapur Borsası'nda işlem gören Ekim vadeli demir cevheri ise yüzde 0,56 düşüşle 106,75 dolar/tondan fiyatlandı. Analistler, özellikle Çin'in Ağustos ayında yıllık bazda yüzde 0,4 düşüş gösteren ve tahminleri karşılayamayan tüketici fiyat endeksinin (TÜFE) zayıf ekonomik görünüme işaret etmesinin satış baskısını artırdığını belirtiyor. Öte yandan, Brezilyalı madencilik devi Vale'nin tesisinde çıkan yangının demir cevheri sevkiyat takvimini etkilemediği bildirilirken, Çinli çelik üreticilerinin üretimlerini yeniden artırma beklentisi talebi destekleyici bir unsur olarak öne çıkıyor.

Ancak genel piyasa zayıflığı, kok kömürü ve kok fiyatlarında sırasıyla yüzde 2,11 ve yüzde 1,11'lik düşüşlere yol açarken, Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'ndaki çoğu çelik göstergesi de değer kaybetti.