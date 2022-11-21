Demir cevheri fiyatları geriledi

Çin'de demir cevheri fiyatları artan corona virüs vakaları nedeniyle düşerken Hindistan'da ihracat vergisi kaldırıldı.



Hindistan'da düşük nitelikli demir cevheri üzerindeki ihracat vergisinin kaldırılmasıyla arzın artacağı yönünde beklentiler de iştah üzerinde baskı yarattı.



Çin'de hem başkent Beijing hem de ülke genelinde vakalar artarken, yetkililerin en çok vaka artışının görüldüğü ilçelerde vatandaşlara evde kalma çağrısında bulunmasının ardından Beijing'in birçok bölgesinde okullar kapatıldı ve internet üzerinden eğitime geçildi.



Dalian emtia borsasında en yoğun işlem gören kontrat olan ocak teslimatlı demir cevheri vadeli kontratı gün içinde yüzde 1,4 gerileyerek ton başına 735 yuandan (102,67 dolar) kapandı.



Singapur emtia borsasında işlem gören aralık teslimatlı demir cevheri vadeli kontratı yüzde 3,6 gerileyerek ton başına 95,1 dolara geriledi.



Shanghai vadeli işlemler borsasında nervürlü çelik yüzde 1,7, sıcak haddelenmiş çelik (HRC) rulo yüzde 1,4 geriledi.



Paslanmaz çelik ise yüzde 0,8 yükseldi.



Dalian kok kömürü vadeli fiyatları yüzde 2,2, kok vadeli fiyatları yüzde 2,7 geriledi.



NTV’yi sosyal medyadan takip edin