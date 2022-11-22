Demir cevheri fiyatları talebe dair endişelerle düştü

Çin'de demir cevheri fiyatları corona virüs vakalarındaki artışın talep görünümü üzerindeki belirsizliği artırmasıyla düştü.



Dalian emtia borsasında en yoğun işlem gören kontrat olan ocak teslimatlı demir cevheri vadeli kontratı gün içinde yüzde 0,1 gerileyerek ton başına 738,5 yuandan (103,27 dolar) kapandı.



Singapur emtia borsasında işlem gören aralık teslimatlı demir cevheri yüzde 0,1 gerileyerek ton başına 95,3 dolara geriledi.



Shanghai vadeli işlemler borsasında nervürlü çelik yüzde 1,2, sıcak haddelenmiş çelik (HRC) rulo yüzde 0,9, paslanmaz çelik yüzde 2,6 yükseldi.



Dalian kok kömürü vadeli fiyatları yüzde 1 gerilerken, kok vadeli fiyatları yüzde 0,2 yükseldi.



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