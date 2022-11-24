Demir cevheri fiyatları yükseldi

Çin'de demir cevheri fiyatları inşaat sektörüne yardım adımlarıyla üç günlük kayıpların ardından yükseldi.



Dalian emtia borsasında en yoğun işlem gören kontrat olan ocak teslimatlı demir cevheri vadeli kontratı gün içinde yüzde 1,8 yükselerek ton başına 735,5 yuandan (102,98 dolar) kapandı.



Singapur emtia borsasında işlem gören aralık teslimatlı demir cevheri yüzde 0,8 yükselerek ton başına 96,10 dolara

yükseldi.



Shanghai vadeli işlemler borsasında nervürlü çelik yüzde 1,3, sıcak haddelenmiş çelik (HRC) rulo yüzde 1,1, paslanmaz çelik yüzde 0,6 yükseldi.



Dalian kok kömürü vadeli fiyatları ve kok vadeli fiyatları yüzde 2,8 yükseldi.



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