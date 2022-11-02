Demir cevheri fiyatları yükseldi

Çin'de demir cevheri fiyatları artış gösterdi.



Yerel ekonominin aşağı yönlü baskılar ve zorluklar karşısında dayanıklı olduğunu belirten Çin Merkez Bankası (PBOC) başkanı Yi Gang, yuan'ın diğer para birimleri karşısında istikrarlı kalacağını ve enflasyonun düşük seviyelerde kaldığını da söyledi.



Dalian emtia borsasında en yoğun işlem gören kontrat olan ocak teslimatlı demir cevheri vadeli kontratı dünkü kazanımlarını artırarak yüzde 2,9 yükselişle ton başına 632,50 yuandan (87,01 dolar) kapandı.



Singapur emtia borsasında işlem gören aralık teslimatlı demir cevheri vadeli kontratı yüzde 2,8 yükselerek ton başına 80.30 dolara yükseldi.



Shanghai vadeli işlemler borsasında nervürlü çelik yüzde 1,3, sıcak haddelenmiş çelik (HRC) rulo yüzde 1,7, paslanmaz çelik yüzde 1,4 yükseldi.



Dalian kok kömürü vadeli fiyatları yüzde 2,7, kok vadeli fiyatları yüzde 2,1 yükseldi.

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