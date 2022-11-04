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Demir cevheri fiyatları yükseldi

Çin'de demir cevheri vadeli fiyatları Çin'de gelecek yılın başında corona virüs yasaklarının gevşetileceğine yönelik tahminler ve Beijing'in ekonomik büyüme yanlısı açıklamalarıyla yükselerek dört haftadır ilk defa haftalık kazanıma hazırlanıyor.

Demir cevheri fiyatları yükseldi

'de demir cevheri vadeli fiyatları corona virüs yasaklarının gevşetileceği beklentisiyle yükselişe geçti.

Dalian emtia borsasında en yoğun işlem gören kontrat olan ocak teslimatlı demir cevheri vadeli kontratı gün içinde yüzde 4,9 yükselerek ton başına 662,50 yuandan (91,35 dolar) kapandı.

cevheri özellikle Çin'deki talebe yönelik karamsar beklentiler nedeniyle Ekim'de son 22 ayın en büyük aylık düşüşünü kaydetmişti.

Singapur emtia borsasında Aralık vadeli demir cevheri kontratı yüzde 5,5 artışla ton başına 86,20 dolar seviyesinden işlem gördü.

Shanghai vadeli işlemler borsasında nervürlü çelik fiyatları ve sıcak haddelenmiş çelik (HRC) rulo fiyatları yüzde 2 yükselirken, paslanmaz çelik fiyatları ise yüzde 0,8 artıda bulunuyor.

Dalian kok kömürü vadeli fiyatları yüzde 5,3, kok vadeli fiyatları ise yüzde 3,8 artış kaydetti.

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