Demir cevheri fiyatları yükseldi

Çin'de demir cevheri vadeli fiyatları talep umutlarıyla kazanımlarını artırdı.



Çin'in katı corona virüs kısıtlamalarının bir kısmını gevşetmesinin ve zor durumdaki inşaat sektörüne destek sağlamasının ardından politika adımlarını artıracağı yönünde beklentiler iştahı artırdı.



Dalian emtia borsasında en yoğun işlem gören kontrat olan ocak teslimatlı demir cevheri vadeli kontratı gün içinde 757,50 yuan ile 1 Ağustos'tan bu yana en yüksek seviyeyi görmesinin ardından yüzde 3,3 yükselerek ton başına 753,50 yuandan (105,76 dolar) kapandı.



Singapur emtia borsasında işlem gören aralık teslimatlı demir cevheri vadeli kontratı yüzde 2,1 yükselerek ton

başına 98,95 dolara yükseldi.



Shanghai vadeli işlemler borsasında nervürlü çelik yüzde 0,3, sıcak haddelenmiş çelik (HRC) rulo yüzde 0,8

yükseldi.



Paslanmaz çelik ise yüzde 0,8 geriledi.



Dalian kok kömürü vadeli fiyatları yüzde 2,1, kok vadeli fiyatları yüzde 1,2 geriledi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin