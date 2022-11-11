Demir cevheri fiyatları yükselişte

Çin'de demir cevheri vadeli fiyatları yükseldi, işlemciler corona virüs politikası düzenlemelerini izliyor.



Yapılan açıklama, salgınları kontrol altına alma konusunda daha hedefe yönelik politikalar izleneceği beklentilerini kuvvetlendirdi.



Dalian emtia borsasında en yoğun işlem gören kontrat olan ocak teslimatlı demir cevheri vadeli kontratı gün içinde yüzde 4,1 yükselerek ton başına 702 yuanı (97,89 dolar) görmesinin ardından en son yüzde 3,8 artıda 700 yuandan kapandı.



Singapur emtia borsasında işlem gören aralık teslimatlı demir cevheri vadeli kontratı yüzde 4,4 yükselerek ton başına 90,35 dolara yükseldi.



Shanghai vadeli işlemler borsasında nervürlü çelik ve sıcak haddelenmiş çelik (HRC) rulo yüzde 2,2 yükseldi.



Paslanmaz çelik ise yüzde 4,1 yükseldi.



Dalian kok kömürü vadeli fiyatları yüzde 2,4, kok vadeli fiyatları yüzde 3,5 yükseldi.

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