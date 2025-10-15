Demir cevheri hafif düştü

Asya piyasalarında demir cevheri fiyatları, Çin'deki yeni liman ücretlerinin potansiyel arz sorunlarına yol açabileceği yönündeki endişelerin hafiflemesiyle geriledi.



Piyasadaki bu rahatlama, ABD mülkiyetindeki veya işletmesindeki Çin yapımı gemilerin söz konusu özel ücretlerden muaf tutulacağının açıklanmasının ardından geldi.



ANZ Research ekibinin notuna göre, piyasalar daha önce bu tür ücretlerin Çin'e demir cevheri taşıyan dökme yük gemilerini etkileyebileceği konusunda endişe duymuştu. Ancak muafiyet haberinin etkisiyle, Dalian Emtia Borsası'nda en çok işlem gören demir cevheri sözleşmesi %0,8 düşüşle 782,0 CNY/ton seviyesine geriledi.