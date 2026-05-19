Demir cevheri sert geriledi

Demir cevheri vadeli işlemleri, en büyük tüketici ülke olan Çin'deki ekonomik aktivitenin yavaşlama belirtilerinin çelik talebi görünümünü zayıflatmasıyla ton başına 800 Çin Yuanı'nın altına düşerek yaklaşık üç haftanın en düşük seviyelerine geriledi.

Bu hafta başında açıklanan ekonomik veriler, Çin'in perakende satışlarının ve sanayi üretiminin beklentilerin altında kaldığını, küresel enerji krizinin işletmeler ve tüketiciler üzerindeki etkisiyle sabit varlık yatırımlarının beklenmedik şekilde daraldığını gösterdi.

Çin'deki iç çelik talebi de durgun inşaat faaliyetleri ve daha geniş ekonomik belirsizlik nedeniyle baskı altında kalırken, yurtdışı alıcıların yüksek fiyatlarla alım yapma isteksizliği nedeniyle Çin çelik ihracatına olan talep azaldı.

Arz tarafında ise, küresel demir cevheri sevkiyatları Nisan 2026'da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 artarak piyasa üzerinde daha fazla aşağı yönlü baskı oluşturdu.