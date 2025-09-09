Demir cevheri yine yükselişte

Çin talebinin ivme kazanacağı beklentisiyle demir cevheri altıncı günde de yükselişini sürdürdü ve altı aydan uzun süredir en yüksek kapanışa doğru ilerliyor.



Çelik üretim bileşeninin vadeli işlemleri, büyük Avustralya madenlerindeki kapanışların ardından fiyatların yükseldiği Şubat sonundan bu yana en yüksek günlük seviye olan ton başına 107 doları aştı. Emtia, Ocak ayından bu yana en uzun yükseliş serisini kaydetme yolunda.



CITIC Securities analistleri bir notta, "Çn'in askeri geçit töreninin ardından aşağı yönlü talep önemli ölçüde toparlandı ve bu durum, yoğun sezonda stok yenileme ihtiyacını güçlendirerek sektör fiyatlarını destekledi" diye yazdı. Analistler, piyasanın ayrıca ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz oranlarını düşüreceği yönündeki umutlardan da destek aldığını belirtti.



Çin, bu ayın başlarında yeni silahlarını tanıtmak ve Pekin'in artan diplomatik nüfuzunu sergilemek için on yılda bir düzenlenen bir askeri geçit töreni düzenledi. Kuzey Çin'deki bazı çelik fabrikalarına, etkinlik sırasında kirliliği azaltmak için üretimlerini azaltmaları emredildi.