Demir cevheri yükselişte

Çin'de çelik talebinin mevsimsel olarak toparlanabileceği ve talebi ve fiyatları destekleyebileceği yönündeki spekülasyonlar nedeniyle demir cevheri üç günlük düşüşün ardından hafifçe yükseldi.



Çelik üretiminin temel unsuru olan bu ürünün vadeli işlemleri, geçen haftanın son üç seansında yüzde 2'den fazla düşüş yaşadıktan sonra, erken işlemlerde ton başına 103 dolara kadar yükseldi. Bu düşüş, Pekin'in çelik üretiminin 80 milyon tonun altına düşerek Temmuz ayında 2017'den bu yana en düşük performansını kaydettiğini bildirmesinin ardından geldi.



Yongan Futures Co Ltd. analistleri bir notta, "Çeliğe yönelik görünür talebin en düşük noktasına ulaşıldı ve mevsimsel bir toparlanma umudu var" dedi. Analistler, inşaatta kullanılan çelik ürünü olan inşaat demirine olan talebin beklenenden fazla düşmesine rağmen ham çelik üretiminin toparlandığını da sözlerine ekledi.



Pekin'in endüstriyel kapasite fazlasını kontrol altına alacağı yönündeki spekülasyonların da desteğini alan demir cevheri vadeli işlemleri, son bir aydır ton başına 100 doların üzerinde seyrediyor. Böyle bir hamle demir cevheri kullanımını kısıtlasa da, çelik fiyatlarını ve sektörün kârlılığını artırarak girdi fiyatlarının yükselmesine yardımcı olabilir.