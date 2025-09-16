Demir cevheri yükselişte

Çin'deki üretimdeki toparlanmanın etkisiyle demir cevheri fiyatları yeniden yükselişe geçerken, ilgili emtialarda da artışlar gözlendi. Ancak, çelik üretimi ve emlak piyasası gibi kilit sektörlerdeki zayıflık işaretleri piyasalardaki temkinli duruşu sürdürüyor.



Dalian Emtia Borsası'nda demir cevheri vadeli işlem sözleşmesi %0,82 artışla 803,5 yuan/tona yükseldi. Singapur Borsası'nda ise benchmark demir cevheri %0,24 primle 105,75 dolar/tona ulaştı. Bu yükselişte, daha önce düşüş yaşayan Çin'in demir cevheri konsantre üretiminin toparlanma göstermesi etkili oldu.



Öte yandan, Çin'in ham çelik üretimi üçüncü ay üst üste düşüş yaşarken, Brezilya'nın üretimi de %4,6 azaldı. Çin'de yeni konut fiyatlarının ağustos ayında %0,3 düşmesi, emlak sektöründeki zayıflığın devam ettiğini gösteriyor.



Demir cevheriyle birlikte Dalian Emtia Borsası'nda koklaşabilir kömür fiyatları %5,42, kok fiyatları ise %4,03 oranında artış kaydetti. Çin'in kömür üretimi ise ağustos ayında yıllık bazda %3 düştü, ancak koklaşabilir kömür madenlerindeki kapasite kullanım oranı %82,7'ye yükseldi.



Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda ise çelik göstergeleri güçlendi; inşaat demiri %1,41, sıcak haddelenmiş rulo ise %1,34 yükseldi.