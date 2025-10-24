Demir cevherine stok baskısı

Demir cevheri vadeli işlemleri, sektör verilerinin Çin fabrikaları ve limanlarındaki stokların arttığına işaret etmesinin ardından, ton başına 770 Çin Yuanı'nın altında kalarak üç aydan uzun süredir en düşük seviyelerine yakın seyretti.



Bu artış, Eylül ayındaki rekor seviyedeki ithalatın ardından ve Gine'nin devasa Simandou projesinin beklenen lansmanının öncesinde gerçekleşti. Aynı zamanda, Çinli çelik üreticileri, belirsiz talep beklentileri ve daralan kâr marjları nedeniyle demir cevheri alımlarını azalttı.



Bu arada, Çin'in Dördüncü Plenumu Perşembe günü sona erdi ve Komünist Parti, teknoloji alanındaki bağımsızlığı ilerletirken iç tüketimi ve üretimi artırma sözü verdi. Yatırımcılar ayrıca, Beyaz Saray'ın gelecek Perşembe günü APEC zirvesi kapsamında Trump-Xi görüşmesini onaylamasının ardından ticaret gelişmelerini de takip etti.