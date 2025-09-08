Demir fiyatları bir ayın zirvesinde

Çin'de demir cevheri vadeli işlemleri, piyasaların Çin'in önemli fırın merkezlerindeki çelik üretimi görünümünü değerlendirmesiyle birlikte, Eylül ayının ikinci haftasında ton başına 790 Çin Yuanı'na yükselerek son dört haftanın en yüksek seviyesini gördü.



Çin'deki askeri geçit töreninin sona ermesiyle birlikte yetkililerin, açık gökyüzünü engelleyen kirliliği sınırlamak için verilen üretim kesintilerini kaldırabileceği anlamına gelen fırınların daha yüksek demir cevheri alımına hazırlandığı bir ortamda, piyasanın bir kısmı bu beklentiye uyum sağladı.



Bu durum, Çin hükümetinin üreticiler arasındaki deflasyonist baskılarla mücadele etmek için sektördeki kapasiteyi azaltma sözü vermesinin ardından çelik üreticilerinin marjlarının iyileşmesinin ardından geldi.



Bu durum, cevher madencilerini talep fiyatlarını artırmaya yöneltti. Aynı zamanda, demir cevheri ithalatı Ağustos ayında aylık yüzde 1,3 artışla 105 milyon tonun üzerine çıktı. Ancak, parasal büyüklükler kötümser kalmaya devam ederken ve resmi inşaat PMI endeksi sektörde Ocak ayından bu yana ilk daralmayı yansıtırken, talep görünümü zayıf kaldı.