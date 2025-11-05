Demir fiyatları geriliyor

Dalian demir cevheri vadeli işlemleri, en büyük tüketici olan Çin'de imalat sektörünün kalıcı zayıflığına ilişkin endişelerin etkisiyle Çarşamba günü üst üste dördüncü seansta da geriledi.

Singapur Borsası'nda (SGX) gösterge niteliğindeki Aralık vadeli demir cevheri ise %0,43 düşüşle ton başına 103,15 dolar oldu.

Çinli aracı kurum Galaxy Futures, üçüncü çeyrekten bu yana artan yurt içi stoklar, zayıflayan çelik talebi ve hızlanan ithal demir cevheri arzı nedeniyle demir cevheri fiyatlarının düşüş eğiliminde kalmasının beklendiğini belirtti.

ANZ analistleri ise, Çin'in önemli çelik üretim bölgelerinden Hebei eyaletinin yeniden çevre koruma uyarısı yayımlamasına rağmen, önlemlerin daha çok sinterleme operasyonlarına odaklandığını ve yüksek fırın faaliyetlerini henüz etkilemediğini, bu nedenle demir cevheri talebi üzerindeki etkinin sınırlı kaldığını ifade etti.