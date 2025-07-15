Demir fiyatları istikrarlı

Demir cevheri vadeli işlemleri Salı günü ton başına 764,5 Çin Yuanı civarında sabit kaldı ve yatırımcıların önde gelen tüketici Çin'den gelen karışık ekonomik verileri değerlendirmesiyle üç aylık zirveye yakın seyretti.

Haziran ayında Çin'deki yeni konut fiyatları sekiz ayın en keskin aylık düşüşünü kaydederek emlak sektöründeki zayıflığın devam ettiğini gösterdi. Bu arada, Çin ekonomisi ikinci çeyrekte yıllık bazda yüzde 5,2 büyüdü. Bu, yüzde 5,1'lik beklentilerin biraz üzerinde, ancak önceki iki çeyrekte kaydedilen yüzde 5,4'lük büyüme hızından daha yavaştı.



Haziran ayındaki sanayi üretimi, imalat sanayinde dayanıklılığı işaret ederek yukarı yönlü sürpriz yaptı, ancak perakende satışlardaki büyüme hayal kırıklığı yarattı ve tüketici talebine ilişkin endişeleri artırdı.



Pekin'in emlak piyasasını desteklemek için ek teşvik önlemleri getirebileceği yönündeki spekülasyonlar arasında demir cevheri fiyatları son seanslarda yükseldi. Aynı zamanda, Çinli yetkililer, devam eden deflasyonist baskılarla mücadele etmek için daha geniş kapsamlı çabaların bir parçası olarak sanayi aşırı kapasitesini azaltmak için baskı yapıyor.