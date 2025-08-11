Demir fiyatları yükseliyor

Demir cevheri vadeli işlemleri, Çin'den gelen güçlü talep sinyallerinin artmasıyla bugün ton başına yaklaşık 786 Çin Yuanı'na yükseldi. Veriler, ülkenin Temmuz ayındaki demir cevheri ithalatının bir önceki yıla göre yüzde 2 arttığını ve bu yılın şimdiye kadarki ortalama aylık hacminin oldukça üzerinde gerçekleştiğini gösterdi.



Piyasa katılımcıları, sağlıklı kâr marjları ve nispeten düşük stoklarla desteklenen Çinli çelik fabrikalarının stok yenileme faaliyetlerinin fiyatları desteklemeye devam ettiğini belirtti. Aynı zamanda, bir Çinli danışmanlık şirketi, yetkililer tarafından hava kirliliğini azaltma çabaları kapsamında bu ayın sonlarında birkaç çelik fabrikasına üretimi geçici olarak durdurma talimatı verildiğini bildirdi.



Bu arada, tüketimdeki mevsimsel düşüşler devam ediyor. Aşırı yüksek sıcaklıklar ve yoğun yağışlar, aşağı akıştaki inşaat faaliyetlerini önemli ölçüde aksatıyor ve bu da çelik stoklarının birikmesine katkıda bulunuyor.