Demir fiyatlarında yükseliş sürüyor

Demir cevheri fiyatları, Çin'in kuzeyinde bir askeri tören öncesinde çelik üretiminin kısıtlanacağı haberleri ve global arzın daraldığı işaretlerinin desteğiyle hafif yükseldi.



Çin'in Dalian Emtia Borsası'nda (DCE) en çok işlem gören Ocak ayı demir cevheri kontratı TSİ 07:37 itibarıyla yüzde 0.44 artışla ton başına 102.41 dolardan işlem görüyordu.



Çin'in kuzeyindeki çelik üreticilerine, 3 Eylül'de İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesini anmak için yapılacak askeri geçit töreni sırasında gökyüzünün açık olmasını sağlamak için üretimi azaltma talimatı verildiğine dair haberler piyasa hissiyatı üzerinde baskı oluşturmaya devam etti.



ANZ analistleri, çelik endüstrisinin üretim üzerinde hükümet tarafından uygulanan kontrollere karşı çok hassas olduğunu ve bu tür kısıtlamaların kısa vadede genellikle çelik fiyat ve marjlarını yükselterek demir cevheri gibi girdilerin maliyetinin artmasına izin verdiğini söyledi.



Bu arada, dünyanın en büyük demir cevheri üreticisi olan Avustralya'dan yapılan sevkiyattaki düşüş nedeniyle küresel demir cevheri sevkiyatı genel olarak azaldı.