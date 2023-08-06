Demir ve demir dışında ihracat 7 milyar doları aştı

İDDMİB verilerine göre demir ve demir dışı metaller sektörünün temmuz ayı ihracatı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,1 artışla 989 milyon dolara ulaştı.

Sektörün ocak-temmuz dönemi ihracatı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,8 düşüşle 7,4 milyar dolar olarak gerçekleşti. Buna göre, demir ve demir dışı sektörü genel ihracattan yüzde 6 pay alarak sanayi sektörleri arasında en çok ihracat gerçekleştiren 6. sektör oldu. Sektörün, söz konusu dönemde birim ihraç fiyatı ise 4,75 dolar oldu.



TEMMUZDA EN FAZLA İHRACAT ALMANYA'YA



Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan Vekili ve İDDMİB Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Tecdelioğlu, sektörün temmuz ayında 142,4 milyon dolarla en fazla ihracatı Almanya'ya yaptığını, 50,8 milyon dolarla ABD'nin ikinci, 49,7 milyon dolarla İtalya'nın üçüncü sırada yer aldığını belirtti.



Temmuz ayında, sektörün en çok ihracat yaptığı bölge olan Avrupa Birliği ülkelerine ihracatın 517,8 milyon dolar olarak gerçekleştiğini vurgulayan Tecdelioğlu, "Ocak-temmuz döneminde alt sektör ihracatında en fazla ihracat 2,95 milyar dolarla alüminyum ürün grubunda oldu. Alüminyum sektörünü, 1,4 milyar dolar ile demir çelik mamulleri, 1,3 milyar dolar ile metal eşyalar ve 1,2 milyar dolar ile bakır ürün grupları takip etti." ifadelerini kullandı.



Uzak Ülkeler Stratejisi kapsamında ihracat pazarlarını çeşitlendireceklerini aktaran Tecdelioğlu, şöyle devam etti:



"Yeni kazandığımız pazarlara yönelik yaptığımız çalışmaların ise meyvelerini toplayacağımıza inanıyoruz. Bu süreçte en çok ihracat gerçekleştirmiş olduğumuz ve hedeflerimizi artırdığımız Avrupa Birliği ülkelerinden siparişlerin de artmasını bekliyoruz. Ayrıca Suudi Arabistan, Mısır ve Körfez ülkeleriyle diplomatik iyileştirmelerin hızlanmasıyla ihracatımızın canlılık kazanacağını ümit ediyoruz."



Tecdelioğlu, hedef pazarlara Alım Heyetleri ve UR-GE projeleri ile sektörel ticaret heyetleri düzenlemeye, prestijli fuarlara milli katılımlar ve info katılımlar gerçekleştirmeye devam edeceklerini kaydetti.



Şimdiden 2022'nin aynı aylarına kıyasla daha fazla etkinlik gerçekleştirdiklerini belirten Tecdelioğlu, "İhracatın artması için yatırıma devam etmemiz gerektiğini biliyoruz. Yatırımı, dolayısıyla büyümeyi sürdürebilmek için ihracatçının krediye ulaşmasını kolaylaştırmalıyız." görüşlerini bildirdi.

