Demir yollarıyla 11 ayda 256,4 milyon yolcu taşındı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) tarafından açıklanan ocak-kasım dönemine ait demiryolu ile seyahat eden yolcu verilerini değerlendirdi.



Bakan Uraloğlu, "Söz konusu dönemde Marmaray, Başkentray, Sirkeci-Kazlıçeşme, Halkalı-Bahçeşehir, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı hatları, Yüksek Hızlı Trenler ile bölgesel ve ana hat trenleri 256,4 milyon yolcumuza hizmet verdi." dedi.



Kent içi raylı sistemlerin büyükşehirlerde yaşanan trafik sıkışıklığını azaltmada önemli bir çözüm sunduğunu vurgulayan Uraloğlu, Marmaray'ın bu konuda kritik bir rol üstlendiğini belirtti.



11 AYDA 201 MİLYON YOLCUYA ULAŞILDI



Uraloğlu, "2024 yılı kasım ayında Marmaray’ı 19 milyon 315 bin 901 kişi kullanarak ulaşımını daha hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirdi. 11 aylık Ocak-Kasım döneminde ise 201 milyon yolcuya ulaştık." dedi.



Başkentray ile de kasım ayında 2 milyon 358 bin 168, yılın ilk 11 ayında ise 22,1 milyon yolcuya hizmet verildiği belirtildi. 20 Kasım 2024 tarihinde Başkentray'da 94 bin 84 yolcu ile rekor kırıldı.



235 MİLYON YOLCU KULLANDI



Bakan Uraloğlu, Ocak-Kasım döneminde kent içi raylı sistem hatlarını kullanan yolcu verilerini de paylaştı.



Uraloğlu, “Marmaray, Başkentray, Sirkeci-Kazlıçeşme, Halkalı-Bahçeşehir hatlarını 226 milyon kişi kullandı. Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Hattı’mız ise 8,8 milyona ulaştı. İlk 11 ayda bu hatlarda toplam 234,8 milyon yolcuya hizmet verdik.” dedi.



Kasım ayında Yüksek Hızlı Trenler (YHT) 1 milyon 62 bin 546 yolcuya hizmet verdi. 11,5 milyon yolcu ocak-kasım döneminde YHT’ler ile seyahat etti. Bu dönemde bölgesel ve anahat trenlerini toplam 10,1 milyon yolcu kullandı.