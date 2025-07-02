Demirde arz korkusu yükseliş yaratıyor

Demir cevheri vadeli işlemleri bugün ton başına 720 yuan civarına tırmanarak, en büyük ihracatçılar Avustralya ve Brezilya'dan azalan sevkiyatların arz endişelerini artırmasıyla iki günlük kayıp serisini sonlandırdı.



Küresel deniz sevkiyatları da hafif bir düşüş göstererek fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturdu. Ralliyi destekleyen özel bir anket, Çin'deki fabrika faaliyetlerinin Haziran ayında beklenmedik bir şekilde genişlemeye döndüğünü ortaya koydu ve ABD-Çin ticaret gerilimindeki geçici bir gevşemenin ortasında dünyanın en büyük demir cevheri tüketicisinde yenilenen bir ivmeye işaret etti.



DAHA FAZLA KONTROL GELEBİLİR



Ayrıca, demir cevheri talebinin önemli bir göstergesi olan sıcak metal üretimi aylık bazda artmaya devam etti. Ancak, Çin'in emlak sektöründe devam eden zayıflık nedeniyle kazançlar sınırlandı ve bu durum piyasadaki genel havayı etkilemeye devam etti. Çin Demir ve Çelik Birliği ayrıca, demir cevheri fiyatları üzerindeki yukarı yönlü baskıyı sınırlayabilecek bir hareket olarak, yurtiçinde daha fazla arzı korumak için belirli çelik ürünlerine daha sıkı kontroller getirilmesi çağrısında bulundu.