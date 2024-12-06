Denizbank'ta genel müdür değişti

Denizbank'ta görev değişikliğiyle ilgili açıklama Emirates NBD tarafından yapıldı. Hakan Ateş'in, Emirates NBD bünyesindeki çalışmalarını DenizBank Yönetim Kurulu Üyesi olarak devam ettireceği belirtildi. Recep Baştuğ'un göreve gelmesiyle Denizbank'ta 1997 yılında başlayan Hakan Ateş dönemi kapanmış oldu.



Son olarak Garanti BBVA’nın Genel Müdürü olarak görev yapan Recep Baştuğ'un yeni görevi için düzenleyici kurumdan onay beklendiği ifade edildi. Baştuğ'un göreve 1 Ocak 2025'te başlayacağı bildirildi.