Denizde hamsi kalmadı, balıkçılardan erken paydos etti

Denizlerde av yasağı 15 Nisan'da başlayacak. Buna rağmen, tekneler limana demirledi.



Karadenizli balıkçıların birçoğu sezonu erken kapattı.



Denizlerde balık olmadığını belirten balıkçılar, masrafların karşılanmaması nedeniyle paydos ettiklerini belirtiyor.



Son dönemde denizlerde istavrit ve hamsinin az kaldığına dikkat çekiliyor.



SEZON BEREKETLİ GEÇTİ



Balıkçıların yüzü bu sezon palamuttan güldü. Palamudun ardından başlayan hamsi avı ise zayıf kaldı.



Balıkçılar sezonun palamut ve hamsi açısından bereketli geçtiğini vurguladı.



Teknelerini gelecek av sezonu için bakıma almaya başlayan balıkçılar, ağları da tamir ediyor.