Denizden servet çıkacak... İhale ediliyor

İstanbul Valiliği, İstanbul Havalimanı'nda bulunan limanda, liman içi deniz dip tarama faaliyeti sonucu çıkarılacak ve stoklanacak 1 milyon metreküplük malzemenin ihaleyle satılacağını açıkladı.



Resmi Gazete'de yer alan ihale ilanına göre geçici teminat miktarı 2 milyon 926 bin 601 lira oldu. Tahmin edilen bedel KDV hariç olarak 97 milyon 553 bin 382 lira oldu. İhale 15 Ağustos 2025 tarihinde saat 10:00'da Vatan Caddesi'nde bulunan Valilik Ek Hizmet Binası'nda gerçekleştirilecek.

