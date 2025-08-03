Denizden servet çıkacak... İhale ediliyor
İstanbul Havalimanı'nın denizdeki limanında bulunan alanda dip taraması yapılacak ve çıkan malzemeler satılacak.
İstanbul Valiliği, İstanbul Havalimanı'nda bulunan limanda, liman içi deniz dip tarama faaliyeti sonucu çıkarılacak ve stoklanacak 1 milyon metreküplük malzemenin ihaleyle satılacağını açıkladı.
Resmi Gazete'de yer alan ihale ilanına göre geçici teminat miktarı 2 milyon 926 bin 601 lira oldu. Tahmin edilen bedel KDV hariç olarak 97 milyon 553 bin 382 lira oldu. İhale 15 Ağustos 2025 tarihinde saat 10:00'da Vatan Caddesi'nde bulunan Valilik Ek Hizmet Binası'nda gerçekleştirilecek.
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