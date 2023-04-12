Denizlerde av yasağı başlıyor (Av yasağı ne zaman başlayacak?)

Gürcistan’da da beklenen hamsi avının olmadığını belirten Köroğlu, “Eylül 1 itibariyle palamut avına başlıyoruz, yaklaşık 2 ay palamut avından sonra hamsiye başlıyoruz. Dolayısıyla hamsiden sonra da paydos edip artık gelecek yılın hazırlıklarına başlıyoruz. Mart ayının başlarında hamsi az olunca erken paydos ettik.” dedi.

"15 NİDAN GELMEDEN SEZONU KAPATIYORLAR"

Tekne çalışanlarından Birol Kaya, sezonun bazı tekneler için iyi geçtiğini belirterek “Sezon bitti ağların bakımını yapıyoruz. Bu sezon Karadeniz’de hamsi olmadı diyebiliriz ama palamut iyiydi. Avcılık açısından tekneler arasında farklılık oluyor. Bazı tekneler sezonu iyi geçirdi bizim açısından ise pek iyi geçmedi. Çoğu tekne genelde 15 Nisan gelmeden sezonu kapatıyor.” diye konuştu.

