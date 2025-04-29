Denizlerdeki gizemli hareketlilik: Zombi gemilerle kaçak petrol ticareti

Son haftalarda denizlerde gizemli bir hareketlilik yaşanıyor. Venezuela’dan yola çıkan bazı gemilerin geçmişte hurdaya ayrılmış gemilerin isim ve kimliklerini kullanarak gizlice petrol taşıdığı ortaya çıktı. Bu tür gemilere “zombi gemiler” ya da “hayalet tankerler” deniyor.



Bloomberg'in haberine göre, Malezya açıklarında ortaya çıkan “Varada” adlı gemi, 2017 yılında Bangladeş’te hurdaya çıkmıştı. Yani görünen gemi aslında başka bir gemiydi ama Varada'nın kimliğini kullanıyordu.



AMAÇ: YAPTIRIMLARDAN KAÇMAK



Venezuela, ABD yaptırımları nedeniyle petrolünü birçok ülkeye resmi yollarla satamıyor. Bu yüzden bazı şirketler, hurdaya çıkarılmış gemilerin bilgilerini çalarak aktif bir gemi gibi gösteriyor ve petrolü bu sahte kimlikli tankerlerle taşıyor.



Bu durum sadece Varada ile sınırlı değil. Son haftalarda aynı yöntemle yola çıkan en az üç başka gemi daha tespit edildi. Bu gemiler genellikle Venezuela’dan yola çıkıp Afrika çevresinden dolanıyor ve Asya limanlarına doğru ilerliyor.



Bloomberg ve denizcilik şirketi Starboard, bu gemileri uydu görüntüleri ve gemi takip sistemleri sayesinde tespit etti. Gerçekten hurdaya çıkmış gemilerin eski fotoğrafları ile denizdeki sahte gemiler karşılaştırıldığında, şekil, renk ve yapılarının uyuşmadığı anlaşılıyor.



Ayrıca sahte gemilerin çoğu, kimliklerini gizlemek için sinyallerini kapatıyor, bayraksız seyrediyor ve resmi sahipleri ya da sigortacıları bulunmuyor.



ABD'DEN SERT UYARI



ABD yönetimi, Venezuela’dan petrol alan ülkelere karşı sert uyarılarda bulunuyor. “Ekonomimize erişim bir ayrıcalıktır” diyen yetkililer, yaptırımları delenlerin sonuçlarına katlanacağını söylüyor.



Bu nedenle zombi tankerler, denizcilik dünyasında ciddi bir endişe kaynağı haline geldi. Uzmanlara göre bu tür hileler, petrol ticaretinde yasa dışı yolların giderek arttığını gösteriyor.