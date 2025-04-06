Denizlere veda: Av yasağı başlıyor

Denizlerde 1 Eylül'de başlayan av sezonunda sona yaklaşıldı.



Egeli yaklaşık bin 800 balıkçı, 15 Nisan'da sona erecek sezonda yoğun mesai sürdürüyor.



"Vira bismillah" diyerek denizin dalgalı sularında derya kuzularının peşine düşen balıkçılar, yakaladıkları balıkları İzmir'deki su ürünleri haline getiriyor. Balıklar buradan Türkiye'nin dört bir yanına ve yurt dışına gönderiliyor.



Egeli balıkçılar bu av sezonunda pazara en çok sardalya ve hamsi ulaştırdı.



Sezonun ilk 4 ayında bereketli av sezonu geçiren balıkçılar, ocak ayı ve sonrasında etkili olan rüzgar ve su sıcaklığının artmasıyla avcılıkta istediğini alamadı.