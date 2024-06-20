Depozito iade sistemi başlıyor

Haber: Erce Tiren "Depozito Yönetim Sistemi" çalışmalarında sona gelindi. Ulusal çapta 2025’te devreye alınması planlanan depozito iade sistemiyle, 0.1 litre ile 3 litre hacme sahip ambalajlar, geri dönüşecek. Şişe-kutu başına 25 kuruş ödenecek. Bu paralar alışverişte kullanabilecek.



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ilk etapta 5 bin noktada iade sistemi kurmayı planlıyor. Makineler için kurulum noktaları tespitleri de sürüyor. Belediyeler, Millet Bahçeleri ve üniversitelerden başlamak üzere; zincir marketler, alışveriş merkezleri, oteller, restoran ve kafeteryalar gibi insan trafiğinin yoğun olduğu alanlar uygulamaya dahil edilecek.



İade edilen her bir şişe ve kutu için 25 kuruş depozito ödenecek.



Depozito bedeli, bakanlığa bağlı Türkiye Emlak Katılım Bankası’nın altyapısı üzerinden açılacak "e-cüzdan" hesabında toplanacak. Biriken paralar, alışverişte kullanılabilecek.